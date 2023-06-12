Özgür Özel'den yeni adaylık mesajı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 22:53

Güncelleme: 12.06.2023 - 22:53

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi sonrası CHP’de ‘değişim’ sesleri yükselirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere kadar partinin başında olacağı iddia ediliyordu. Gelişmeler sonrası toplanan CHP Parti Meclisi’nden (PM) kurultay kararı çıktı. Olağan kongre için planlanan tarihin ekim ayı ortası olduğu belirtildi.

‘GENEL BAŞKANIMIZLA ÇATIŞMAYI DOĞRU BULMAM’

CHP'deki 'değişim' çağrıları sürerken; benzer bir çıkış da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den gelmişti.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç" demişti.

Özel, yeni bir açıklamada daha bulundu.

Gazeteci Kübra Par’a konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize ‘Değişin’ deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de ‘Değişin de oy verelim’ diyebilir. Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam." ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamasının devamı şu şekilde:

"Bu süreçte bir kaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir. Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun. Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP’nin yenilenip güçlenmesi lazım."