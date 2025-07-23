Murat Çalık'ın serbest bırakılması için memleketi Trabzon Maçka'da imza kampanyası başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın serbest bırakılması için memleketi Maçka'da imza kampanyası başlatıldı.

Çalık'ın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen aylardır cezaevinde tutulmasıyla ilgili tepkiler sürüyor.

Eski CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında İzmir Kâtip Çelebi Devlet Hastanesi'nde kapsamlı tıbbi tetkikler yapılmıştır. Bu durumda; sayılan tetkikler lösemi nüksediyor seviyesinde olup, aşırı kilo kaybı ile cezaevi koşullarının kendisine uygun olmadığı kesindir. Bağışıklık sisteminde bozulmalar nedeniyle yüksek enfeksiyon riski taşıdığı ortadadır. Yoğun fiziksel ve patolojik stres, lösemi hastalığının ilerlemesinde en büyük etkendir. Cezaevleri yüksek stresli, izole ve tıbbi imkanların kısıtlı olduğu bir ortamdır. Sağlığı tehdit altındadır. Yaşam hakkı ihlal edilmekte, telafisi imkânsız zararlar doğuracağı açıktır. Aile desteğine olan ihtiyacı hayatı önem arz etmektedir.

Mehmet Murat Çalık malumunuz hükümlü değil tutukludur. Tutuklama koruma tedbiridir. Bu tedbirin adli kontrol gibi hafif alternatifleri ile değiştirilmesi yasal ve insanı olarak haktır. Hastalığının nüksediyor olması, mevcut sağlık durumu ve mevcut bulgular değerlendirildiğinde cezaevi koşullarında kalması imkansızdır. Tibbi ve hukuki olmaktan çıkmadan, eziyete dönüşmesin, kamu vicdanını yaralamadan, adalete güven duygusunu, zarar görmeden uygun tedayi koşullarına ve aile desteğine kavuşturulmak üzere tahliyesinin sağlanmasını talep ediyoruz."

"O GÜN KAN BULAŞTI, BUGÜN ÖLÜM BULAŞMASIN"

Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, sürece destek vermek için imza standına geldiklerini belirterek Mehmet Murat Çalık için yazılan 500 destek mektubunu burada Çalık'ın akrabasına teslim ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"19 Mart sürecinde başlayan, İstanbul merkezli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik aksi ve hukuksuz bir operasyonla başlatılan sürecin bir ayağı da sevgili dostumuz, arkadaşımız Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık üzerinden yürütülmektedir. Sayın Mehmet Murat Çalık, iki defa kanser hastalığını atlatmış, bu zorlu süreci yenmiştir. Ancak bugünkü koşullarda hastalığının yeniden nüksetme ihtimali oldukça yüksektir.

Şunu tüm kamuoyuna belirtmek istiyoruz 19 Mart’ta Trabzonlu Sayın Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık’la başlayan süreç 3 Nisan’da Trabzon Ortahisar’da Ekrem başkana yapılan operasyona 'dur' demek için özgürlük standımıza yapılan saldırıyla birlikte bu sürece kan bulaştı. Bugün geldiğimiz noktada iş daha da üst boyuta taşınmakta o gün kan bulaştı bugün ölüm bulaşmasın. Karşınızda Trabzon’un evladı var Maçka’nın evladı var. Trabzon’dan deli çıkar, veli çıkar, her şey çıkar ama terörist çıkmaz! Bu yapılan zulmün tüm kamuoyunca duyulmasını ve herkesin tepki göstermesini bekliyoruz."

"SANDIĞI GETİRECEKSİNİZ, SİZLER GİDECEKSİNİZ"

CHP Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu ise, Mehmet Murat Çalık'ın bir an önce serbest bırakılması çağrısını yaparak şöyle konuştu:

"Bir hukukçu olarak belirtmek isterim ki, tutuklama tedbiri en son başvurulacak yöntemdir. Bu tedbir yalnızca delil karartma veya kaçma şüphesinin bulunduğu durumlarda uygulanmalıdır. Ancak Sayın Mehmet Murat Çalık Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın ne kaçma şüphesi vardır ne de delil karartma ihtimali. Zira yönetmiş oldukları belediyeler defalarca müfettişler tarafından denetlenmiş, fakat hiçbir usulsüzlük tespit edilememiştir. Bakınız, hukuk sisteminde 'önce tutuklayalım, sonra delil toplarız' şeklinde bir uygulama yoktur.

Deliller toplanmadan hiç kimse hakkında tutuklama tedbiri uygulanamaz. Bugün ise ortada herhangi bir delil ya da belge olmamasına rağmen belediye başkanlarımız haksız şekilde tutsak edilmiştir. Sayın Mehmet Murat Çalık’ın geçmişte bazı sağlık sorunları olduğu ve bu rahatsızlıkların nüks etme ihtimalinin bulunduğu, patoloji raporlarıyla da sabittir. Başkanımızın sağlık durumu göz ardı edilemeyecek kadar ciddidir. Bu nedenle, bu haksız tutsaklık süreci derhal sona erdirilmeli, adli kontrol gibi daha hafif tedbirler uygulanmalı ve yargılama sürecinde delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirilerek serbest bırakılmalıdır."