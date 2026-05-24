Murat Emir açıkladı: 'Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu heyetleri görüşecek' iddiasına yalanlama

CHP Genel Merkezi önünde sabah erken saatlerde yaşanan gerginliğin ardından, İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının, CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması talebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması ve Ankara Valiliği'nin de CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat vermesi üzerine, Genel Merkez binası önüne, çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yerleştirildi, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

CHP'LİLER NÖBETTE

Buna karşılık Genel Merkez'de nöbet tutan partililer de olası müdahaleye karşı çeşitli önlemler aldı. Partinin giriş kapıları önüne parti otobüsleri yerleştirildi.

Giriş kapıları, banklar ve beton saksılarla kapatıldı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Kapılara yerleştirilen banklar, plastik kelepçelerle birbirine kilitlendi.

Ayrıca binanın farklı noktalarındaki kapılar da beton saksılarla kapatıldı, bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi.

Bina önünde ise polisin gaz müdahalesine karşı varillere su doldurulduğu ve Genel Merkez önünde herkese medikal maske dağıtıldı.

"ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU HEYETLERİ GÖRÜŞECEK" İDDİASINA YALANLAMA

CHP Genel Başkanı Özel ile Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetlerin saat 14.00'de bir araya geleceği öne sürüldü.

Özel'in heyetinde Murat Emir ile Suat Özçağdaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun heyetinde Mahir Polat ile Orhan Sarıbal yer alacağı iddia edildi.

Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı yalanladı.