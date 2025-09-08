Murat Emir'den 'CHP’nin iç meselesi' diyen Tekin'e sert tepki: 'Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kayyum kararını 'parti içi mesele' olarak tanımlayan Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

Emir, "CHP’nin kapısına polislerle dikilip, bu darbe girişiminin başındaki Erdoğan’ın ağzından çıkan “CHP’nin iç meselesi” yalanını papağan gibi tekrarlıyor." dedi.

"'CHP’NİN İÇ MESELESİ' YALANINI PAPAĞAN GİBİ TEKRARLIYOR"

Murat Emir, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin kapısına polislerle dikilip, bu darbe girişiminin başındaki Erdoğan’ın ağzından çıkan “CHP’nin iç meselesi” yalanını papağan gibi tekrarlıyor. Partimizin kapısında, milletin iradesine saldıran sarayın sözcülüğünü yapıyor. Görevi belli: Sarayın emir eri, darbenin taşeronu olmak!

Mahkeme koridorlarından sarayın sopasıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, utanmadan “Partimizi mahkeme koridorlarından kurtarmak için buradayız, bir kayyum değiliz” diyebiliyor. Nerede söylüyor bunu? Babaocağını savunan partililerimize, milletvekillerimize müdahale eden polis ablukasının ortasında, dün gece il binamıza girişimizi engelleyen o utanç korumasının arkasında!

"İŞTE HIYANET BUDUR"

İşte gaflet budur, işte dalalet budur, işte hıyanet budur!

Partimizi işgal etmek isteyenlerle saf tutmak, sarayın mahkemesinden atama ile gelip halkın iradesine darbe vurmak ihanettir!

Cumhuriyet Halk Partisi, babaocağını satmaz; satmaya kalkanı da affetmez."