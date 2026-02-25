Murat Emir'den Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına yanıt: 'Bizim değerlendirmemiz biraz daha farklı'

Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Emir, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sabahki grup toplantısında kullandığı "CHP yönetiminin, komisyonda kalmaları için ağır bir şantaj altında olduğunu söylüyorum. Evet, ağır bir kuşatma altındalar, ağır bir şantaj altındalar" ifadelerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bir defa Sayın Dervişoğlu’nun iyi niyetinden hiçbir şüphemiz yok. Ama bizim değerlendirmemiz biraz daha farklı. Çünkü burada bir şantaj olması için, kelime anlamıyla şantaj diyebilmemiz için yapabilecekleri bir şeyler olacak ve bunu yapmamak üzere sizi bir noktaya getirecekler. Şantajın anlamı budur. Bizim için böyle bir şey yok. Yapmadıkları ne kalmış? AKP’nin bize yapmadığı ne kalmış arkadaşlar?

Cumhurbaşkanı adayımızı hapse koymuş. Seçilmişlerimizi hapse koymuş. Bizim hakkımızda her gün fezleke geliyor. İl başkanlığına 5 bin polis ile girmişler, hukuksuz bir biçimde. Birisi var, il başkanı kendini hala il başkanı zannediyor. Her gün butlan davası üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliği hedef alınıyor. Daha ne yapacaklar? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni baskıyla, korkuyla, adliyeyle, yargıyla sindireceklerini, başka masaya taşıyacaklarını zannedenler varsa, bizim bunca saldırıya karşı ne yaptığımıza bir baksınlar. Bundan sonra da ne yapacağımızı anlarlar. Asla eğilmeyiz, asla bükülmeyiz. Hiç kimse bizi herhangi bir korkuyla hiçbir yere bir milim götüremez."

"HUKUK DEVLETİNDE KİŞİYE ÖZGÜ DÜZENLEME OLMAZ"

Abdullah Öcalan'a "statü" tartışmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan CHP'li Emir, şunları kaydetti:

"Bizim komisyon sürecinde de sonrasında da söylediğimiz çok net. Hep söyledik, tekraren söylüyorum. Arada sitemimi de söylemiş olayım. Bizim sözlerimiz yeteri kadar değerlendirilmiyor. Benim sadece son bir ayda komisyon raporu ile ilgili söylediklerime bir bakarsanız aslında her şeyi aynen ve tutarlılıkla söylediğimi ve komisyon raporunun da aynen öyle çıktığını göreceksiniz. Ne dedik, anımsayın. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devletinde kişiye özgü düzenleme olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde her bir vatandaşın evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda yargılanma, infaz süreçlerine tabi olma gibi hakları olmalıdır.

Yani basitçe söyleyelim: Dünyada nasıl oluyorsa 86 milyon için de o olmalıdır. Bizim hedefimiz tam demokratik Türkiye'dir ve o Türkiye'de herkesi en üst seviyede hak ve hukuk sahibi yapmaktır. Bunun için mücadele ederiz. Bunun içerisinde kişiye özel düzenleme yapmayacağımız gibi 'O olsun ama şu olmasın, şu gelsin ama şu gelmesin' demeyeceğiz. Bakın, Sayın Bahçeli 'Demirtaş evine dönsün' diyor. Dönsün. Biz yıllardır söylüyoruz, AİHM kararı var. Efendim, Figen Yüksekdağ ne olacak? Osman Kavala ne olacak? AİHM kararları var. Onlarca AİHM kararı var. Biz 86 milyon için düzenleme, bir kişi için düzenleme yapılmaması ve bir düzenleme yapıldığında da herkes için yapılması, herkesin istisnasız yararlanması gerektiğinin altını çiziyoruz."

"BAŞKANIMIZI İZLEMEKTE YARAR VAR"

CHP'li Emir, Akın Gürlek'in malvarlığına dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının hatırlatılması üzerine ise "O dosya Sayın Genel Başkanımızın bizzat yürüttüğü bir dosya. Başkanımızı izlemekte yarar var" diye konuştu.

CHP'li Emir, "Komisyonla ilgili yasal düzenlemeler yine ortak mı yapılacak?" sorusuna ilişkin ise "CHP olarak biz raporda yer alan her bir hususun bir an evvel yaşama geçmesi için yapıcı katkıyı vermeye hazırız. Bizim için sıkı bir çalışma ile, ortaklaşa bir anlayışla herkes komisyon raporuna attığı imzanın arkasından durma kaydıyla en ağır adalet, demokratikleşme ve özellikle terörün kalıcılıkla bitirilmesine karşı adımların bitirilmesi rahatlıkla mümkün olur" cevabını verdi.