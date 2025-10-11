Murat Emir: 'Muhittin Böcek'e sağlık sorunlarından dolayı en azından ev hapsi verilmelidir'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Antalya milletvekilleri tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Emir, şunları söyledi:

"Muhittin Böcek'in daha önceden geçirmiş olduğu Covid hastalığının da vücudunda bıraktığı bir eksiklik olarak ciddi akciğer hasarı olduğunu gördüm. Bir hekim olarak günde 16 ilaç kullanmak zorunda olan o yaştaki bir kişinin cezaevi koşullarında kalmasının hiçbir şekilde uygun olmadığını takdir edersiniz. Bir hekim olarak da Sayın Muhittin Böcek'in böylesine bir tutukluluğa maruz bırakılmaması gerekir. En azından ev hapsi olması şarttır. Her ne kadar hastanelere gidip, kan değerlerine bakılsa da son toplamda daha iki yıl önce Covid hastalığından akciğer enfeksiyonu geçirmiş, akciğer kapasitesi son derece düşük, buna bağlı karaciğer, akciğer, kalp sorunları olan ve en son yapılan anjiyoda da kalbinde sorunlar çıktığını biliyoruz. Ben buradan Türkiye'nin vicdanlarına sesleniyorum; Sayın Muhittin Böcek iki defa seçilmiş belediye başkanı, Antalyalıların gönlünde taht kurmuş ve her defasında oylarını arttırarak güven tazelemiş bir belediye başkanıdır. Veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Kendisiyle konuştuğumuzda da yargılanmaktan çekinmediğini, her bir kuruşun hesabını verebileceğini ama bu tutukluluğun kendisine çok zor geldiğini söylemiştir.

Ayrıca 10 aylık bir torunu var. Gelini ve oğlu da cezaevinde. 10 aylık bir yavruyu dosyanın içine delil koyacağız diye, iftiracı bulacağız diye cezaevinde tutmak doğru değildir. Yapılması gereken bu tutuklulukların bir an önce son bulması, gerekli adli tedbirlerin alınması ve sonrasında da adil bir yargılamanın gerçekleşmesidir. Biz tüm Türkiye'de özellikle seçilmiş belediye başkanlarımız ve bürokratlarımızla ilgili bunu talep ediyoruz."

"MANSUR YAVAŞ'A DA BİR KISKAÇ YAPMA GEREĞİ DUYMUŞLARDIR"

Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma izni talep edilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Daha dün Mansur Yavaş'la ilgili bir soruşturma izni talep edildi. O dosyanın ayrıntılarını bir Ankara milletvekili olarak da çok iyi biliyorum. Bu iddialar ortaya atıldığında daha söylentisi çıktığında Sayın Mansur Yavaş belediyenin içinde teftiş kurulunu başlatmış ve ilgililer hakkında da tedbiren soruşturmaların selayeti bakımından görevden el çektirmiştir. Bırakın Ankara'yı tüm Türkiye bilir ki Mansur Yavaş tertemiz bir belediye başkanıdır. Sayın Mansur Yavaş'a alttaki bürokratlarla ilgili soruşturma yürütüyoruz, diye bazı iddialar var diye soruşturma açmak aslında onu kıskaca almaya çalışmaktır. Mansur Yavaş en güçlü Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak kabul görmüştür. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu şu anda haksız hukuksuz biçimde cezaevinde tutulmaktadır ama anlaşılıyor ki saraydaki bu kirli kumpası kuranlar aynı zamanda siyaseti dizayn ederken Ankara'ya Mansur Yavaş'a da bir kıskaç yapma gereği duymuşlardır. Bilsinler ki bu yapılanlar halk iradesine saygısızlıktır."