Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında 4 Temmuz tarihinde gözaltına alınan, ardından çıkarıldığı mahkemece 5 Temmuz tarihinde tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevine gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek akşam saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle hastaneye sevk edildi.

Muhittin Böcek, baş kısmında uyuşma şikayeti ile tetkiklerin yapılması amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri tarafından hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Akşam 19.30 sıralarında Acil Servisten girişi yapılan Muhittin Böcek'in doktor kontrolünün ardından tomografisi ve MR'ı çekildi.

Yaklaşık 2.5 saat boyunca hastanede kalan Muhittin Böcek'in işlemleri sırasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Tomografi ve MR bölümü vatandaş girişine kapatıldı.

Muhittin Böcek kontrollerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Döşemealtı L Tipi Cezaevine götürüldü.