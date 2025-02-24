Murat İde'den 'Kürşad Zorlu' iddiası: 'CHP olmayınca AKP'ye gitti'

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Kürşad Zorlu'nun ayrılık kararından sonra CHP'ye geçmek istediği ancak sonuç alamayınca AKP'ye katıldığı iddia edildi.

Murat İde'den 'Kürşad Zorlu' iddiası: 'CHP olmayınca AKP'ye gitti'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:23

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.   

Gazeteci Murat İde, SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programında "İYİ Parti'de Akşener'in kontenjanıyla AKP'ye geçmiş olan vekiller en başından beri AKP'ye mi geçeceklerdi?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı: 

"Aslında o çok iddialı bir ifade olur bir kişi hariç. Kürşad Zorlu için ben ilk günde Sayın Akşener'e odada kalmak suretiyle bu konudaki görüşümü paylaşmıştım. Sözcü olarak ilan etmişti. Katıldığı gün kendisine ifade etmiştim. 'AKP'ye gidecek ve burayı da basamak olarak kullanıyor' diye fikrimi paylaşmıştım. Kendisi de esprili bir şekilde bu konuda rahat olduğunu söylemişti."

"CHP OLMAYINCA AKP'YE GİTTİ"

Murat İde sözlerine şöyle devam etti: 

"Benim başından bu yana Kürşad Zorlu'nun AKP'ye gideceği noktasında bir görüşüm vardı ama AKP'den önce CHP'yi zorladı.

Bir defa siyasete girerken önce CHP'yi zorladı. Kemal Bey döneminde CHP olmayınca İYİ Parti oldu.

AKP'ye gitmeden önce de yine CHP'yi zorladı. Yine CHP olmadı, bu defa da AKP'ye gitti. Aslında kısır bir döngü içerisinde siyaset yapıyor."


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