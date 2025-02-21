İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti... 'Kürşad Zorlu'ya yeni görev' iddiası!
İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Kürşad Zorlu'nun kongrede oluşturulacak 'Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na getirileceği öne sürüldü.
İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya partide yeni bir görev verileceği iddia edildi.
TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı kulis bilgisine göre; AKP 23 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlandığı 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" oluşturulacak. Yeni oluşturulacak Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Kürşad Zorlu getirilecek.
Sözcan, "Kongrede Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulacak. O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Kürşad Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev yapmış olacak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #AKP #İyi Parti #Kürşad Zorlu #Görev
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