Murat Kapki, Erdoğan’ın elinden ödül almıştı: İddianameye giren o görüntüler Cumhurbaşkanlığının Youtube kanalında!

Tarih, 14 Ocak 2021… Yer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı.

ERDOĞAN’IN ELİNDEN PLAKET ALDI

Törende Erdoğan tarafından, gazetecilerin yanı sıra, farklı mesleklerden başarılı bulunan isimlere de plaket verildi. O isimler arasında o dönemde iş insanı, şimdilerde ise “etkin pişman” olarak bilinen Murat Kapki de vardı.

“ŞAHSIM VE FİRMAM ADINA BÜYÜK BİR ONUR”

İsminin “Sayın Murat Kapki” şeklinde anons edilmesinin ardından sahneye çıkan Kapki, plaketini bizzat Erdoğan’ın elinden aldı. O esnada çekilen fotoğrafını ise sosyal medya hesabından bir not ile paylaştı.

O notta şöyle yazıyordu:

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin elinden bu plaketi almak şahsım ve firmam adına büyük bir onurdur.”

O ANLAR RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI

Kapki’nin Saray’da Erdoğan’ın elinden ödül aldığı anlar, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın resmi internet sayfalarından da paylaşıldı.

O PLAKET İDDİANAMEYE GİRDİ

Kapki’nin ismi bugünlerde kamuoyunda, “etkin pişman” olarak biliniyor.

Kapki, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı, daha sonra “etkin pişmanlık” hükümleri kapsamında ifade verdi.

Takip eden günlerde; eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanlarından Murat Kapki’nin avukatlığını üstlendiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklanan Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini açıkladı.

Olayı doğrulayan Birinci, daha önce 26 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde “etkin pişmanlıktan” yararlanmak için ifade veren ancak ifadeleri savcılık tarafından yeterli görülmeyen Kapki’nin vekâletini, verdiği etkin pişmanlık ifadelerinden sonra aldığını söyledi.

Yaklaşık 8 ayda tamamlanan iddianamede ismi yüzlerce kez geçen Murat Kapki’nin Erdoğan’ın elinden aldığı o plaket de iddianamede de yer aldı.

“ÇIKAR AMAÇLI KULLANMAK İÇİN SOSYAL MEDYADAN SERVİS ETTİ”

İBB iddianamesinde “tanık” olarak yer alan ve 2018 yılından AKP’den milletvekili adayı olduğu ortaya çıkan Oktay Tan’ın ifadeleri şöyle:

“… BVA’nın sahiplerinden birisi olan Murat Kapki’nin ağabeyi daha öncede belirttiğim gibi bir numaralı FETÖ’cülerden birisidir. Murat Kapki bu durumun göze batmaması ve ticari avantajlarına zarar vermemesi için reklam ödülleri organizasyonuna hatırı sayılır bağışlar yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden plaket alınmasını sağlamış ve bu anın fotoğraflarını çıkar amaçlı kullanmak için sosyal medya üzerinden yoğun şekilde servis etmiştir…”

FOTOĞRAFLARDA YOK ANCAK VİDEODA DURUYOR

Kapki’nin sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf karesi, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın sitesinde şu an yer almıyor.

Ancak o anlar, 2021 yılında resmi hesaplardan paylaşılan ve hala arşivde duran o videoda saniye saniye görülüyor.