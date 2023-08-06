Murat Karayalçın formülü tartışması

Değişim tartışmalarıyla öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yerel seçimlere” odaklanma kararından sonra, değişimcilerin rotayı “abi modeli” üzerinden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’a kırdığı iddia edildi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00
Murat Karayalçın formülü tartışması
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Söz konusu iddiaya göre, Karayalçın, “abi modeliyle” sonbaharda yapılması planlanan kurultaya katılacak. Kazanması durumunda ise CHP’yi yerel seçim sürecinde “emanetçi genel başkan” olarak yönetecek.

Ancak CHP kulislerinde bunun “mümkün olmadığı” şeklinde değerlendirilirken, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu kurultayda aday olmaması durumunda ‘emanetçi abi’ modelinde gidilebilirdi, ancak şu an böyle bir durum olmadığı için başarılı olma ihtimali görünmüyor” yorumu yapılıyor.

Öte yandan bir grup kurmay ise, “Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen’in yaşları ve deneyimleri nedeniyle, partideki ‘ağırlıklarını’ korumak amacıyla böyle iddiaların gündeme getirildiği” şeklinde değerlendiriyor. Değişim yanlıları ise, farklı isimler üzerinden bu süreci götürmeyi planlıyor. Muhalif kanatta, “seçimlere 7 ay kala bu modelin işlemesi mümkün olmaz” görüşünü ağır basıyor.


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