Murat Karayalçın'dan muhalefete 2024 çağrısı: En geniş birliktelik sağlanmalı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’te yapılması öngörülen yerel seçimler için 1994 seçimleri anımsatması yapması tartışmaları da beraberinde getirdi. 1994 seçimleri sırasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı olan Murat Karayalçın, Cumhuriyet’e konuştu.

“1994 seçimlerinin kaybedilmesi benim belediye başkanlığından ayrılmamdan kaynaklanmıyor” diyen Karayalçın, “Seçim öncesinde yapılan anketlerde, seçimlere ayrı ayrı girmemiz durumunda seçimlerin kaybedilebileceği açık şekilde görülüyordu. Genel başkanlığa seçildikten sonra rahmetli Bülent Ecevit’i ziyaret ettim. Üç sosyal demokrat partinin kendi genel başkanlığında birleşmesi önerisini sundum. Bülent Ecevit, ‘sosyal demokrat partiler ayrı ayrı seçime girmeli ve seçildikten sonra TBMM’de bir araya gelmeli’ gibi bir düşünceyi taşıyordu. O nedenle önerimi reddetti” diye konuştu.

‘EN GENİŞ BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMALIYIZ’



CHP’ye de aynı öneriyi sunduğunu ancak kabul görmediğini söyleyen Karayalçın, “üç sosyal demokrat parti olarak seçime ayrı ayrı girdik. 1994 seçimlerinde karşılaştığımız sonuç bu bölünme gerekçesiyledir. Oylar bölündüğü için çok düşük oylarla Sayın Erdoğan, İstanbul’da belediye başkanı seçildi. Başka yerlerde de Refah Partisi’nin adayları çok düşük oy oranları ile belediye başkanı seçildi” ifadelerini kullandı.

(Murat Karayalçın)



“Bölünmüşlük durumunun” 1999 seçimlerinde de yaşandığını aktaran Karayalçın, “Bugün başka bir sosyal demokrat parti yok. DSP’nin ve Memleket Partisi’nin konumunu tam olarak o ölçüde görmüyorum. O ölçüde bir durum varsa, çağrım o arkadaşlarımızın bu seçimlerde CHP’nin içinde yer almalarıdır. Elde edilecek en geniş birlikteliği sağlamalıyız” dedi.

‘SEÇİM KAYBI OLASILIĞI’

1994’te sol partilerin bölünmüşlüğünün gündemde olduğuna değinen Karayalçın, “Yaklaşan 2024 seçimlerinde bu kez 2019 seçimlerine birlikte giren doğrudan ya da dolaylı birliktelik içinde bulunan İYİ Parti’nin ve HDP’nin durumu öne çıkıyor. Hem İYİ Parti’nin hem HDP’nin 2019 seçimlerinde CHP’nin adaylarına ya da üzerinde mutabakata varılan adaylara destek sağladığını biliyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sağlanan birlikteliğin belediye seçimlerinde de ciddi olarak düşünülmesi gerekiyor. Seçim kaybı olasılığı ortaya çıkıyor” diye konuştu.