Murat Karayalçın'dan sert tepki: Anayasamıza karşı suç işlenmektedir

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:00

Sosyal Demokrat Halk Partisi’nin (SHP) eski genel başkanı ve CHP eski Samsun milletvekili Murat Karayalçın, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrat Belediyecilik Konferansı”na katıldı.

Konuşmasında yaşanan anayasa tartışmasına da değinen Murat Karayalçın, “CHP’nin yeni yönetimi Türkiye için gerçekten hiç beklemediğimiz çok kritik bir tarihte göreve başladılar. Türkiye anayasası, ihlal edilmektedir. Anayasamıza karşı suç işlenmektedir. Sayın adalet bakanı ‘AYM’nin kararının ardından AYM’nin gerekçesine bakacağız, buna göre davranacağız’ ifadesini kullanmıştır. Eski bir yönetici olarak, çok büyük bir üzüntüyle okudum bu demeci. Sayın cumhurbaşkanı önce taraf tutan bir açıklamada bulundu. Ardından ‘Ben taraf değilim, hakemlik yapacağım’ ifadesini dile getirdi. Adalet bakanının açıklaması da cumhurbaşkanının açıklaması da yanlıştır” dedi.

‘BU GÖREV BİZE VERİLDİ’

Yargıtay’ın bir karar mahkemesi olmadığını belirten Karayalçın, “Yargıtay bir denetim mahkemesidir. Yargıtay’ın bir başka yüksek mahkemenin kararıyla ilgili karar alması söz konusu olamaz. Yargıtay’ın TBMM’ye, ayar vermesi asla söz konusu olamaz. Ama bunun yaşıyoruz. Eğer bu aşılmazsa anayasamız giriş bölümünde, anayasanın savunulması görevini Türkiye’nin demokrasiye âşık halkına tevdi etmiştir. Yani bu görev bize verilmiştir. Bizde yurttaşlar olarak, anayasamızın bile vermiş olduğu bu görevin gereğini yerine getirmek durumundayız.”



