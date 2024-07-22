Murat Kurum, Haluk Levent ile buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent ile buluştu. Levent, "Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 20:58
Murat Kurum, Haluk Levent ile buluştu
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X hesabından paylaşım yapan Haluk Levent görüşmeyi şu sözlerle açıkladı:

"Malatya ve Gaziantep’te yaptığımız  Ahbap çelik evler ile ilgili sayın bakanımıza bilgi verdik.

Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."

KURUM: HERKESİN KATKISINA İHTİYACIMIZ VAR

Haluk Levent'in paylaşımını alıntılayan Bakan Kurum, "Deprem ve kentsel dönüşüm konuları kritik. Süreçte herkesin katkısına ihtiyacımız var. Sanatçı Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini, çalışmalarını dinledim. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" ifadelerini kullandı.


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