Fenerbahçe'ye transfer olmuştu: Levent Mercan'dan Jose Mourinho açıklaması!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 13:38

Güncelleme: 26.06.2024 - 13:38

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Levent Mercan basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan genç futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İlk antrenmanlarımız çok güzel geçti. Geçen sezonla ilgili Karagümrük'e nasıl destek olabilirim diye düşündüm. Transferle ilgili çok fazla düşünmedim. Zor durumdaydık ve hocamız gitmemi istemedi. Karagümrük'ü yalnız bırakmak istemedim. Fenerbahçe'den teklif gelince sevinçle karşıladım. Hayalimdi, burada olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Daha önce farklı pozisyonlarda görev aldığını belirten Levent Mercan, "Önceden orta sahadada oynadım. Sol bek benim için iyi bir pozisyon. Buraya sol bek olarak geldiğim için de çok mutluyum. Bir oyuncu her zaman kendini geliştirmek istiyor. 2 sene önce orta sahada oynuyordum. Şu anda farklı pozisyonlarda oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK HAYALİM"

Kamp ve Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruları yanıtlayan Levent Mercan şunları söyledi, "Kampın ilk günleri iyi geçiyor. Herkes hazır geldi ve en iyi şekilde antrenmanları yapıyor. Yoğun geçiyor, çift antrenman yapıyoruz. Yeni gelen bir oyuncu olduğum için herkesi daha yakından tanımak istiyorum. Hayalim neyse onun için çalışıyorum. Milli takım formasını giymek hayalim, bunun için çalışıyorum. Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük bir gurur. Hoca herkese güven verdi. Yaptıkları şeyler güvenini gösteriyor. Mourinho'yla çalışmak harika bir şey. Hocadan ve ekibinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz sezonlarda da iyi hocalarla çalıştım. En iyi hocalarla çalışmak çok iyi, hiç korkmadım buraya gelirken çünkü benim için çok güzel bir duygu."

Levent Mercan sözlelerini şöyle tamamladı, "3-4 gün oldu kampa geleli. Herkesi tanımaya çalışıyorum. Emre Mor'la daha önce oynamıştık. Herkes beni çok iyi karşıladı ve iyi anlaşıyoruz."