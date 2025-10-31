Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murat Kurum, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile bir araya geldi

31.10.2025 17:52:00
Bakan Murat Kurum, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile görüştü. Kurum, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan ile bir araya geldik. Şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçları ve talepleri istişare ettik. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlgili Konular: #ibb #Murat Kurum #Nuri Aslan