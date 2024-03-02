Murat Kurum, Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştırdı: 'Bugün bunu haber yaparlar...'
Küçükçekmece mitinginde konuşan AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, bu kez de Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırdı. Kurum, “Bugün kesin bunu haber yaparlar” diyerek gazetecilere ‘selam’ yolladı.
Seçim kampanyası boyunca yaptığı gaflarla gündeme gelen, son olarak da Beykoz'un hangi yakada olduğunu karıştıran Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yeni bir gafa daha imza attı.
AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile Küçükçekmece mitinginde konuşan Kurum, bu kez de Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırdı.
Kurum, “Bugün kesin bunu haber yaparlar” diyerek gazetecilere ‘selam’ göndermeyi de ihmal etmedi.
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