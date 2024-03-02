Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Murat Kurum' çağrısı!

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, "Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçerseniz Filistin'li çocuklara yardım edeceğim" açıklamasında bulunan Murat Kurum'a sert tepki gösterdi. Erdoğan'a seslenen Özel, "Murat Kurum'u çek İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster daha samimi bir adayın olur. Bugün son gün halen çekme şansı var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:30
Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Murat Kurum' çağrısı!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"VAY BİZİM HALİMİZE"

Özel'in açıklamalarında satır başları şöyle:

"Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul’un felaketi olur. Ben daha seviyesiz bir belediye başkan adayı görmedim. Kurum diyor ki; 'Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçerseniz; Filisitin’li çocuklara yardım edeceğim' diyor. 

Murat Kurum’dan daha seviyesiz ve insanın aklını alaya alan bir belediye başkan adayı görmedim. Gazze’deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart’ta belediyeyi AKP'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize.

Yazıklar olsun Murat Kurum'a, yazıklar olsun Erdoğan'a.

"EKREM BEY’İ ŞEYTANLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Ekrem Bey’e 'Sisi' diyerek şeytanlaştırmaya çalışıyordu. Şimdi Sisi ile ahbap oldu. Ekrem Bey’in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, bir istismarcıyı koymuşlar.

"PİNOKYO'YU ADAY GÖSTER"

Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yerel seçimlerde bir şey veremeyeceğinin kanıtı, İstanbul'daki adayının Murat Kurum olmasıdır. Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum'da '31'inde kazanırsak Filistinli çocuklara yardım yapacağız' diyorsa, daha söyleyecek bir şey yoktur.

Ben Erdoğan'ın yerinde olsam, Murat Kurum'u çeker alırım. Murat Kurum'u oraya koyacağına, oraya bir tane pinokyo koysa Murat Kurum'dan daha inandırıcıdır.

Erdoğan'a buradan çağrıda bulunuyorum: Murat Kurum'u çek İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster daha samimi bir adayın olur."


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