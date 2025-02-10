Murat Kurum şantiyelerden görüntü paylaştı: Vaatlerin yarısı bile yapılmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerden görüntüler paylaştı. Kurum, “11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7 gün 24 saat tam gaz devam” dedi. Söz konusu ifadelere karşın iktidar, afetin ikinci yılında söz verdiği konut sayısının yarısına dahi ulaşamadı.

Murat Kurum şantiyelerden görüntü paylaştı: Vaatlerin yarısı bile yapılmadı
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Emirhan Çoban
Yayınlanma: 10.02.2025 - 04:00

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, afet bölgesindeki konutlara ilişkin veri ve görüşlerini Cumhuriyet’e paylaştı.

AKP iktidarının 319 bini ilk yıl olmak üzere toplam 650 bin konut teslim etme sözü verdiğine dikkat çeken Zeybek, “Bakan Kurum, 201 bin konutun tamamlandığını açıkladı. İnanılması güç ama vaat edilen konutların yalnızca yüzde 31’ini tamamlamış olmakla övünüyorlar” dedi.

ENKAZLAR İKİ YILDIR DURUYOR

Zeybek, “Yetkililer, yıkık ve acil yıkılacak durumdaki binaların enkazının 68 günde kaldırılması ile övünüyor fakat ağır hasarlı bina enkazları ise 2 yıl olmuş hala duruyor. Bir yerde teslim edecekleri vaat edilen TOKİ konutları yapım aşamasındayken karşı tarafında çadırlarda ve konteyner kentlerde sel, yangın ve salgın hastalılar gibi olaylar meydana gelmektedir” dedi.


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