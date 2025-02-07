Sahte içki kabusu sürüyor: 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında... İstanbul'da yaşamını yitirenlerin sayısı 70 oldu

Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:43

Güncelleme: 07.02.2025 - 16:30

Sahte içki, İstanbul'da da can almaya devam ediyor.

Kentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi.

'190 ŞAHIS YAKALANDI'

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi."

ANKARA'DA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ankara'da sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Şahin, 20 kişinin ise yoğun bakımlarda tedavi altında olduğunu ifade etmişti.