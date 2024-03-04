Murat Kurum 'vaat' olarak duyurdu, Murat Ongun açılışına çağırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'u seçim vaadinin açılışına davet etti.
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, peş peşe yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. 16 Mart tarihinde açılışı yapılacak Çekmeköy, Sancaktepe Sultanbeyli metro hattını vaat olarak duyuran Kurum'a, Murat Ongun'dan jet yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de." ifadelerini kullandı.
16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de. pic.twitter.com/mSTZR3y3sG— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 4, 2024
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