Murat Kurum 'vaat' olarak duyurdu, Murat Ongun açılışına çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'u seçim vaadinin açılışına davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:35
Abone Ol google-news

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, peş peşe yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. 16 Mart tarihinde açılışı yapılacak Çekmeköy, Sancaktepe Sultanbeyli metro hattını vaat olarak duyuran Kurum'a, Murat Ongun'dan jet yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de." ifadelerini kullandı.


Murat Kurum haberleri murat ongun haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri ibb haberleri

İlgili Haberler

Murat Kurum'dan bir gaf daha: 'Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz'

Murat Kurum'dan bir gaf daha: 'Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz'
Murat Kurum suçladı, İmamoğlu açıkladı: 'İstanbul'dan o kadar bihaber ki...'

Murat Kurum suçladı, İmamoğlu açıkladı: 'İstanbul'dan o kadar bihaber ki...'
Kampanyası zayıf bulunmuştu: AKP'li Murat Kurum'dan yeni slogan

Kampanyası zayıf bulunmuştu: AKP'li Murat Kurum'dan yeni slogan
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası... Bankaların fatura ödeme talimatı faizleri ne kadar oldu?

Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası... Bankaların fatura ödeme talimatı faizleri ne kadar oldu?
Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı

Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı
TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’
Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Akrep burcu yorumu
Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı
Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu

Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu
Meteoroloji açıkladı: 3 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 3 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu