Murat Kurum'dan bir gaf daha: 'Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:15

Güncelleme: 04.03.2024 - 16:16

Seçim kampanyası boyunca yaptığı gaflarla gündeme gelen, son olarak da Küçükçekmece ile Büyükçekme'yi karıştıran Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yeni bir gafa daha imza attı.

İstanbul'da bir mitinginde seçmenlerle buluşan Kurum, 'Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz' ifadelerini kullandı.

Kurum'un o anları sosyal medyada gündem oldu.