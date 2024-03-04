Murat Kurum'dan bir gaf daha: 'Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz'

İstanbul'da bir mitingde konuşan konuşan AKP’nin İBB adayı Murat Kurum yeni bir gafa imza attı. Kurum, 'Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz' ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:15
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Seçim kampanyası boyunca yaptığı gaflarla gündeme gelen, son olarak da Küçükçekmece ile Büyükçekme'yi karıştıran Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yeni bir gafa daha imza attı.

İstanbul'da bir mitinginde seçmenlerle buluşan Kurum, 'Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz' ifadelerini kullandı.

Kurum'un o anları sosyal medyada gündem oldu.


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