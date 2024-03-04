Kampanyası zayıf bulunmuştu: AKP'li Murat Kurum'dan yeni slogan

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, 'Nisan Gelecek Yüzler Gülecek' sloganını kullanmaya başladı. Kurum için bir de 'Sevdamız İstanbul' klibi çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:16
Kampanyası zayıf bulunmuştu: AKP'li Murat Kurum'dan yeni slogan
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un yürttüğü kampanya iktidara yakın yazarlarca bile zayıf bulunuyor. 

Kurum, "Sadece İstanbul" sonra  “Nisan Gelecek, Yüzler Gülecek” sloganını devreye soktu. Bunun için seçim kampanyası kapsamında; “Sevdamız İstanbul” isimli bir klip hazırlandı.

 “Nisan Gelecek, Yüzler Gülecek” sloganıyla hazırlanan klibi desteklemek için Kampanya çerçevesinde İstanbul’da “Nisan Gelecek Yüzler Gülecek” billboardları asıldı. İstanbul’un 39 ilçesinde 1 milyon ev ve iş yerinin önüne kırmızı karanfil bırakıldı. 

Kurum, daha önce de "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim sloganını kullanmıştı.


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