Murat Kurum'a yanıtı gündem olan dönerci ilk kez konuştu: 'Yurt dışından aradılar'

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'la yaşadığı diyalogla gündem olan döner ustası konuştu. Döner ustası Hasan Toksoy, "'Biz Türkiye’yi ileriye götürdük' iddiasında bulunuyorlar ama maalesef öyle değil" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 19:40
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Alibeyköy’de AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelen döner ustası Hasan Toksoy,  konuştu.

Yaşanan olayın ardından tebrik mesajları aldığını söyledi.

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ANKA'ya konuşan Toksoy, “Ekonomik olarak zaten batırdılar, zaten bitiğiz. Ben 5-10 sene önce maaşımla yaptığım işin bugün onda birini yapamıyorum. Maaşımla yaptığım alışverişin ya da yaşantının onda birini yapamıyorum. Onları dile getirdim. Türkiye’yi daha ileriye götürdüğünü söyledi ben de ileriye değil geriye götürdüklerini söyledim” diye konuştu.

“DEMEK Kİ HALK BU KADAR DOLMUŞ Kİ…”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, geçen günlerde Alibeyköy'de esnaf ziyareti gerçekleştirmiş, esnaflardan destek isteyen Kurum ile bir döner ustası arasında ekonomi üzerine yaşanan diyalog sosyal medyada gündem olmuştu.

Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine tebrik mesajları aldığını anlatan Toksoy, “Yüzde 90 tebrik mesajları aldım. Yurt dışından beni arayanlar, tebrik edenler, hatta buraya gelip tebrik edenler oluyor. Ben çok bir şey yapmadım. Sadece eleştirdim. Demek ki halk bu kadar dolmuş ki, bu kadar içten bir patlama yaşıyor ki ama bunu korkudan veya çekinmeden veya başka bir şekilde dile getiremiyor. Dile getiremeyince ve bunu birileri dile getirince haliyle bu sefer de onu tebrik etme yoluna gidiyorlar” diye konuştu.


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