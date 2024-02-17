Döner ustasının '22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik' diyen Murat Kurum'a yanıtı gündem oldu
Esnaf ziyaretinde "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" diyen AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a, döner ustasının verdiği yanıt sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar sahada olmaya devam ediyor.
Son olarak AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde bir döner ustasıyla yaşadığı diyalog gündem oldu.
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DÖNER USTASININ YANITI GÜNDEM OLDU
Kurum'un "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" sözlerine dönerci ustası "Ama bak ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum. Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Gazeteci Fatma Yörür'ün kamerasına takılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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