Murat Kurum'dan DEM Parti'nin 'İstanbul' kararına ilişkin ilk yorum

Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:36

Güncelleme: 04.02.2024 - 17:42

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de, yurttaşlarla bir araya geldi.

Program öncesi basın mensuplarıyla da bir araya gelen Kurum kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

"KIM KIMINLE ITTIFAK KURAR BUNA BAKMIYORUZ"

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Kurum, "Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kim kiminle ittifak kurar buna bakmıyoruz. Bugün Çekmeköy'deyiz ve coşkuyu görüyorsunuz. Çekmeköy ne diyor, '31 Mart'a hazırız' diyor. Çekmeköy büyük bir coşkuyla İstanbul'da değişim istiyor. Bu motivasyonla biz gittiğimiz her ilçede bu kardeşliği görüyoruz. O yüzden kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyununa talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız. Bu gençlik hareketi olacak, kadınlarımızın hareketi olacak. 31 Mart'ta beraber kazanacağız. Biz bunu arzuluyoruz. İstanbul'da ve İstanbul'un meseleleri ile ilgileneceğiz" dedi.

DEM PARTİ'NİN KARARI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'nun kararlarını açıklamıştı. Doğan, DEM Parti'nin İstanbul'da da aday çıkaracağını belirtmişti.

Doğan, açıklamasında, "Başlangıç noktamız neydi? Parti olarak aldığımız tüm kararlarda Balıkesir'den Van'a, Ankara'dan Diyarbakır'a onlarca il ve ilçede yaptığımız halk toplantıları ve halk buluşmalarında dile gelen talepler, öneriler ve eleştiriler belirleyici oldu" demişti.

9 Şubat'a kadar adaylarını açıklayacaklarını belirten Doğan, "Başak Demirtaş da aday havuzumuzda" diye konuşmuştu.