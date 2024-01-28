TOKİ mağdurlarından Murat Kurum protestosu

Yayınlanma: 28.01.2024 - 23:04

Güncelleme: 28.01.2024 - 23:04

TOKİ mağdurları, beş yıldır tamamlanmayan konutları nedeniyle Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek eski bakan Murat Kurum’u protesto etti.

Kartal Soğanlık Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatının önüne gelerek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Kartal'da yaptığı konut projesi kapsamında hak sahibi yurttaşlar, protesto gerçekleştirdi.

Soğanlık Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatının önünde bir araya gelen mağdurlar, “Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?” sloganları eşliğinde yürüdü.

DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Daha önce de AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yapan mağdurlar, bugün de İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya gelmişti.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde mağdurlar, dönemin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı, bugün de AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum’a da “Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede” sloganıyla tepki göstermişti.