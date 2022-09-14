Murat Kurum'dan tepki çeken sözler: Asgari ücretliler ek mesai yapabilirler

14 Eylül 2022 Çarşamba, 23:36

TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte de inşaat maliyetinin git gide artması konut ve barınma sorununu beraberinde getiriyor. Türkiye'de gün geçtikçe derinleşen ekonomik krizle AKP iktidarı yeni 'müjde'lere sarılmaya devam ediyor.

Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı.

Başvuruların yarın başlayacağını ve 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını belirten Erdoğan ''Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir" demişti.

Erdoğan ayrıca, "İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir" diye konuşmuştu.

Erdoğan’ın açıklaması için hazırlanan programa göre 81 ilde 2023-2028 dönemini kapsayacak şekilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projeyi seçim yatırımı olarak niteleyen muhalefete göreyse iktidarın ömrü projeyi tamamlamaya yetmeyecek.

BAKAN KURUM'DAN TEPKİ ÇEKEN YANIT

Yeni açıklanan TOKİ'nin konut kredi taksitlerinin de belli olmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.

Kurum, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sosyal konut projesi ile ilgili sorularını cevapladı. “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusuna Kurum, şu cevabı verdi:

5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da, Bakan Kurum'un skandal açıklamasını paylaşarak "Başka bir tavsiyeniz daha var mı? Pes!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek sorusuna yanıt: “Biraz dişini sıkacak, biraz fazla mesai yapacak, eşinden dostundan borç alacak.”



Başka bir tavsiyeniz daha var mı? Pes! pic.twitter.com/WvzQQhB4SD — Serkan Topal (@serkantopalchp) September 14, 2022

Yeni açıklana sosyal konut projesine göre 2 artı 1 konutlar en düşük aylık 2 bin 280 liradan başlayarak 240 ay vade ile taksitlendirilebiliyor. 3 artı 1 konutlarda ise en düşük aylık 3 bin 187 liradan 240 ay vade taksit oluyor.