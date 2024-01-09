AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un TBMM karnesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 18:41

Güncelleme: 09.01.2024 - 18:41

AKP'nin 2019'da muhalefete kaptırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardığı Murat Kurum'un, TBMM karnesi ortaya çıktı.

AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, sekiz aylık süreçte hiç söz almadı, kanun teklifi hazırlamadı, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmadı.

Kurum, 28. Dönem Milletvekili olarak Meclis Genel Kurul konuşmasını sadece "ant içme" töreni sırasında yaptığı belirlendi.

Aynı zamanda Çevre Komisyonu Başkanı da olan Kurum'un komisyon konuşması olmadığı da ortaya çıktı.