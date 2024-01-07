Murat Kurum'un adaylığı belli oldu, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım geldi
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından İBB Başkan Ekrem İmamoğlu kendisine ait sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken edinilen bilgilere göre Erdoğan, Kurum'a adaylığını tebliğ etti.
Kurum'un AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun belli olmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
İmamoğlu'nun bu sabah (7 Ocak) paylaştığı ve“16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi” notunu düştüğü videoda, İBB'de son 5 yıllık dönemde hayata geçirilen icraatlar yer aldı.
16 milyon hemşehrimle— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2024
Yine yaparız bu işi pic.twitter.com/eocAIb4dJw
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