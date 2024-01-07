Murat Kurum'un adaylığı belli oldu, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım geldi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından İBB Başkan Ekrem İmamoğlu kendisine ait sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:26
Murat Kurum'un adaylığı belli oldu, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım geldi
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken edinilen bilgilere göre Erdoğan, Kurum'a adaylığını tebliğ etti.

Kurum'un AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun belli olmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun bu sabah (7 Ocak) paylaştığı ve“16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi” notunu düştüğü videoda, İBB'de son 5 yıllık dönemde hayata geçirilen icraatlar yer aldı.

 


Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

MetroPOLL kurucusu Özer Sencar'dan 'Ekrem İmamoğlu' tahmini: 'Eğer 2024'ü kazanırsa...'

MetroPOLL kurucusu Özer Sencar'dan 'Ekrem İmamoğlu' tahmini: 'Eğer 2024'ü kazanırsa...'
AKP'li Ali İhsan Yavuz: 'Her ankette İmamoğlu'nun oyları biraz daha düşüyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz: 'Her ankette İmamoğlu'nun oyları biraz daha düşüyor'
Yeniden İBB'ye aday olan Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a ihanete izin vermeyiz

Yeniden İBB'ye aday olan Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a ihanete izin vermeyiz

En Çok Okunan Haberler