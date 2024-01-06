Yeniden İBB'ye aday olan Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a ihanete izin vermeyiz

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

CHP Parti Meclisi, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeniden aday gösterdi. İmamoğlu’nun, İstanbul’daki yerel seçim çalışmaları dün Haliç Kongre Merkezi’nde, “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla resmen başladı.

İstanbul’da seçim stratejisinin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda kürsüye ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çıktı. Çelik “İstanbul, Ekrem İmamoğlu yönetiminde önemli başarılar elde etti. Bu başarılar büyük engellemelere maruz kaldı. Burada cezalandırmaya çalıştığınız İstanbullulardır” dedi.

Konuşmasını kendisini oybirliğiyle aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partisine teşekkür ederek başlayan İmamoğlu, “Sizlerin desteğiyle biz başardıkça, onlar 25 yılda yaptıklarını bizim 4.5 yılımızla kıyaslamak zorunda kaldı. Başarı, İstanbul’un başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki, İstanbul olarak başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024’te sizlerin iradesiyle İstanbul’u yeniden kazanacağız” açıklamasını yaptı.

‘KIZGINLIKLARI ARTTI’

Başkanlığı boyunca iktidarın engelleme girişimlerine değinen İmamoğlu, “Onlar ayağımıza pranga bağladıkça, biz zincirleri kırdık. Bizi durduramayacaklarını anladıkça kızgınlıkları arttı. O kadar kızdılar ki, Ankara’da ne kadar müfettiş varsa üzerimize gönderdiler. Durmadılar. Daha önce kazandığımız konularda bile yeni davalar açtılar. İçi boş gerekçelerle davalar açıp, özel görevlendirilmiş hakimlerle kararlar verdirdiler. Bakanından milletvekiline, gazetecisinden bürokratına her gün yeni bir yalana sarıldılar. İftira üstüne iftira attılar. Peki, biz ne yaptık? Tüm engellemelere inat işimize baktık. Kazanan İstanbul oldu” ifadelerini kullandı.

‘KASAMIZ BOMBOŞTU’

Görevi devraldığımızda İstanbul neredeyse durmuş vaziyetteydi diyen İmamoğlu, “Kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye teslim aldık. O tarihte 6 milyon lira sadece İBB’nin bir saatlik giderine denk geliyordu. İBB’nin sadece personel maaşları 300-350 milyon lira. Nasıl bir kasa devraldığımızı anlayın” şeklinde konuştu.

‘RAKİBİ MERAK ETMEYİN’

İmamoğlu beş yıl boyunca kente sundukları hizmetleri ulaşım, altyapı, sosyal yardımlar, çevre, afet olmak üzere beş başlık altında sıraladı. Salondan yükselen sloganlar eşliğinde ceketini çıkaran İmamoğlu “Sayın genel başkanım biz 6 Mayıs’ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik, Türkiye’de iktidar olana kadar da giymeyeceğiz” dedi. Bu sırada “Erdoğan korkma adayını açıkla” sloganları atılması üzerine de İmamoğlu “Ben adayı hiç merak etmiyorum siz niye merak ediyorsunuz” diye espri yaptı.

‘GEZİ ONURUMUZ’



“İktidar” sloganları ile kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun yeniden adaylığının duyurulduğu toplantıda; “Geldiğimizde; israf etmeyeceğiz, hortumları keseceğiz ve küçük bir sınıfa hizmet yerine; hizmeti 16 milyona yayacağız demiştik. Bir takım çıkar çevrelerinin artık İstanbul’un kanını emmesine mâni olduk” dedi. Gezi davası tutuklularına selam gönderen Özel, “Gezi Türkiye’nin onurudur ama o birisinin kinidir” açıklaması yaptı.