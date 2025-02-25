Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz: 'İmamoğlu’nun yatay geçişinde bir problem görmüyorum'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:54

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na Aralık 1995’te atanan ve 2003 tarihine kadar iki dönem bu görevi yürüten Kemal Gürüz döneminde KKTC’deki üniversitelerin denkliği ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştı.

Kemal Gürüz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, o dönemde KKTC’de toplam 6 üniversitenin faaliyette olduğunu ve bunların hepsinin çok sıkı denetlendiğini anlattı.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE HER ŞEY AÇIK YAPILIR"

KKTC’de denetlenen üniversitelerden sadece birinde sorun olduğunu söyleyen Gürüz, Girne Uluslararası Amerikan Üniversitesi’nin soruşturma sonucunda 1996 yılında kapatıldığını, ancak ismi Girne Amerikan Üniversitesi olan ve halen faaliyetini sürdüren üniversitede böyle bir sorun olmadığını kaydetti. Girne Amerikan Üniversitesi'nin de ÖSYM kılavuzuna alındığını ve sınavla girilir hale getirildiğini, halen de başarılı bir üniversite olduğunu ifade eden Gürüz, ''Ekrem Bey’in okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi. Belki isim benzerliği nedeniyle karıştırılıyordur'' diye konuştu.

Kemal Gürüz, yatay geçişlerin YÖK’ün mevzuatına göre üniversiteler arasında yapıldığını belirterek, ''İmamoğlu’nun yatay geçişinde bir problem görmüyorum. İstanbul Üniversitesi büyük ve köklü bir üniversite. Fakültelerin kurulları var, başvurular incelenir, kurallara göre bakılır. Böyle bir üniversitenin yanlış yapacağını sanmıyorum. Her şey açık yapılır, gizli saklı bir şey yapılacağını sanmıyorum'' dedi.



