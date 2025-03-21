'Murat Ongun' haberleri sonrası İBB'den 'KVKK' iddiasına yanıt: Suç duyurusunda bulunulacak!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:20

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın pek çok isim 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'du.

Soruşturma kapsamında, gözaltındaki Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu.

Ongun'un Emniyet'teki işlemleri sürerken; Anadolu Ajansı (AA) ve Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından "Murat Ongun’un ses kayıtları soruşturma dosyasına girdi" şeklinde haberler servis edildi.

İBB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Söz konusu haberlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) flaş bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Bu süreçte ortaya atılan iddialar asılsız ve tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür manipülatif içeriklere karşı gerekli hukuki süreç başlatılacak; ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bazı sosyal medya hesapları ve haber portallarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait dijital uygulamalara yüklenen çeşitli yazılımlarla kişisel verilerin usulsüz şekilde kullanıldığı yönünde asılsız iddialar yer almaktadır.

Söz konusu iddialar, daha önce İBB Meclisi’nde de gündeme gelmiş olup, kamuoyuna gerekli ve şeffaf bilgilendirme yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm dijital uygulamalar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) tamamen uygun biçimde hizmet vermektedir. Kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması ya da üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir.

Bu süreçte ortaya atılan iddialar asılsız ve tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür manipülatif içeriklere karşı gerekli hukuki süreç başlatılacak; ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm hizmetlerinde olduğu gibi dijital alanda da şeffaflık, güvenlik ve yasal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."