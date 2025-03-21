İBB operasyonunda gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.

İBB operasyonunda gözaltı sayısı 90'a yükseldi
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AA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince yakalandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA BIRAKMIŞ

Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve kaçmadan önce kendisini evde göstermek için cep telefonunu eşinin çantasına bıraktığı belirtildi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu Yıldız'ı saklandığı yerde yakaladı. İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.


Etiketler: #gözaltı #ibb #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu

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