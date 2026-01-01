Murat Ongun 'Palazoğlu' ifşalarını sürdürüyor: 'Abisine ya da kardeşine suç atmakta sorun görmeyenler...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu.

"İBB soruşturması delile değil, sadece ifadelere dayanıyor" ifadelerini kullanan Ongun, şunları yazdı:

“O zaman ifade sahiplerini tanımak lazım. Palazoğlu Brothers ile başlayalım.

Ahmet P.: “Adstation firmasının tüm yetkileri abim Muhittin Palazoğlu’na aittir. Yüzde yüz tek ortak abimdir.”

Muhittin P.: “Süreç yönetimi kardeşim ve Adstation’ın şirket sahibi, tek yetkilisi Ahmet Palazoğlu tarafından yürütülmüştür.”

Ahmet P.: “Ben Adstation’dan 2022 yılının aralık ayında ayrıldım.”

Muhittin P.: “31 Aralık 2023’e kadar Adstation şirketini fiilen ve resmi olarak kardeşim Ahmet yönetti.”

Ahmet P.: “Tüm ihale tekliflerini hazırlayan abim Muhittin’dir. Bu süreçlerden abim sorumludur.”

Muhittin P.: “Tüm işlerde kardeşim Ahmet vardır. Ben inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum.”

SONUÇ: Ahmet sanık bile değil evinde. Muhittin sanık ama hakkında ceza istenmedi. O da aynı evde. Biz de cezaevinde.

Abisine ya da kardeşine suç atmakta sorun görmeyenler, düşünün bize neler demiştir. İBB soruşturmasının tanık kalitesi ne yazık ki böyle.

SÜRECEK…”