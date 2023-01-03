Murat Ongun saat vererek duyurdu: İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik açtığı 'terör' soruşturmasına ilişkin İmamoğlu'nun yarın (4 Ocak) yeni açıklamalar yapacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik 'terör' soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacağını duyurdu.
Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun açıklamayı yarın (4 Ocak Çarşamba) saat 10.00'da yapacağı bilgisini paylaştı.
"GÜN IŞIĞINA ÇIKACAK RESMİ BELGELER ÇOK KONUŞULACAK"
Ongun, şunları kaydetti:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."
“Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 3, 2023
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak.
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