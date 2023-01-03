Murat Ongun saat vererek duyurdu: İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik 'terör' soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacağını duyurdu.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun açıklamayı yarın (4 Ocak Çarşamba) saat 10.00'da yapacağı bilgisini paylaştı.

Ongun, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."

“Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak.