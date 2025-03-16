Murat Ongun'dan Ersoy Dede'ye yanıt: 'Çalıştığı kanala daha 2 gün önce yasadışı bahis operasyonuyla el konmuş adam...'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, iktidara yakınlığıyla bilinen Ersoy Dede'nin 'Medya A.Ş.' iddialarına 'Flash Haber' operasyonunu hatırlatarak yanıt verdi.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Ersoy Dede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya A.Ş.'yi hedef alan soruşturmaya ilişkin "Bazı gazeteciler, Ekrem İmamoğlu’nun PR’ını yapmak için açıktan para almakla suçlanıyor" iddiasında bulundu.
Dede, "Benzer durumda olduğunu zannettiğimiz bazı gazeteciler, soruşturmaya konu bir gazetecinin pasaportu üzerinden, konuyu sulandırma/itibarsızlaştırma yarışına giriştiler.. Yaw bir bekleyelim hele. Belki de medyada temiz eller operasyonudur bu.. Hayırlı olur belki de..." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Dede'nin sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialara yanıt verdi.
Murat Ongun, Dede'nin çalıştığı Flash Haber TV'ye yasa dışı bahis operasyonunda el konulduğunu anımsatarak, "Çalıştığı kanala daha 2 gün önce yasadışı bahis operasyonuyla el konmuş adam “medyada temiz eller operasyonu” diyor, ağzına Medya AŞ’yi alıyor" ifadelerini kullandı.
Ongun, "'Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın' sözü bugün de bu kişide vücut buldu" dedi.
Çalıştığı kanala daha 2 gün önce yasadışı bahis operasyonuyla el konmuş adam “medyada temiz eller operasyonu” diyor, ağzına Medya AŞ’yi alıyor. “Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın” sözü bugün de bu kişide vücut buldu. pic.twitter.com/kNhTFKdPdL— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 16, 2025
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