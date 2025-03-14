Son dakika... Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 08:18

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında; Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Örgüte yönelik, "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli tespit edildi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Erkan Kork’un da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

ENTEGRE YÖNTEMİ

Soruşturma kapsamında, Erkan Kork’un 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğü belirtildi. yasa dışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı öne sürülen "Payfix" adlı ödeme kuruluşunu kurduğu ve firma bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasa dışı bahis baronlarının 'panel' diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği şeklinde tespitler yapıldı.

MASKELEME İŞLEMİ

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkân sağladığı, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdiği ve 3'üncü şahıslar adına sahte hesaplar açarak, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları öne sürülüyor.

MASAK RAPORUNDA TRANSFERLER YER ALDI

MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarında yer alan tespitlerde ise; 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi olduğu, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap tespit edildiği ve bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü kaydedildi.

4 MİLYAR'IN ÜZERİNDE PARA TRANSFERİ

Kişilerin, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği belirtilen raporda, IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yer aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin tespitler olduğu raporda yer aldı.

"ŞİRKETLER BAHİS PARASIYLA KURULDU"

Erkan Kork'un da aralarında olduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri ve suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank’ı satın aldıkları, daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. şirketleri gibi birçok ticari şirket kurduklarını iddia edildi.

Ayrıca bir çok şirketi de devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

6 MİLYAR 900 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konulduğu bildirildi.

Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına ise el konuldu.