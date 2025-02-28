Gazeteci Rojda Altıntaş: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un talimatıyla Flash Haber TV’deki işime son verildi

Gazeteci Rojda Altıntaş, Flash TV'deki işinden çıkarıldığını duyurdu. İşten çıkarılmasının arkasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Saadet Oruç'un olduğunu iddia eden Altıntaş, Oruç'a "Kovulmam için kimleri devreye soktunuz? Anlatacağım" diye seslendi.

Gazeteci Rojda Altıntaş: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un talimatıyla Flash Haber TV’deki işime son verildi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:12

Gazeteci Rojda Altıntaş, Flash TV'deki işinden çıkarıldığını duyurdu. Altıntaş, işten çıkarılmasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Saadet Oruç'un talimatıyla yapıldığını öne sürdü.

İşten çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyuran Altıntaş, etiketlediği Saadet Oruç'a "Bu işimden de edildim mutlu musunuz?" diye seslenip şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un @saadetoruc1972 talimatıyla, Flash Haber TV’deki işime son verildi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili Ekim ayından beri Nevzat Bahtiyar’ın şüpheli olduğunu dile getirdim. Bu süreçte önce kendisi tarafından hesap soruldu, ardından trollerle hedef gösterildim. Son olarak, Saadet Oruç’un bazı gazetecilere “Rojda Altıntaş aileden para aldı” şeklinde asılsız iddialar yönelttiğini öğrendim.

Şimdi merak ediyorum… Son iki haftada hangi kurumlarla görüştünüz? Kovulmam için kimleri devreye soktunuz? Kimlere talimat verdiniz? Anlatacağım."

İşte Altıntaş'ın o paylaşımı: 


Etiketler: #Rojda Altıntaş #Saadet Oruç #flash tv

İlgili Haberler

DHA'dan istifa etmişti: Eylem Tok haberi sansürlenen gazeteci Rojda Altıntaş'ın yeni adresi belli oldu

DHA'dan istifa etmişti: Eylem Tok haberi sansürlenen gazeteci Rojda Altıntaş'ın yeni adresi belli oldu
'Eylem Tok' sansüründe yeni gelişme: Rojda Altıntaş, DHA'nın kesilen röportajını paylaştı

'Eylem Tok' sansüründe yeni gelişme: Rojda Altıntaş, DHA'nın kesilen röportajını paylaştı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ortadoğu'ya yeni isim önerdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ortadoğu'ya yeni isim önerdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler