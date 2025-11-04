Murat Taylan'dan TELE1 çağrısı: 'Çok çabuk mu alıştık?'

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kanala kayyum atanmıştı.

Kanal çalışanları açıklama yaparak, istifa ettiklerini duyurmuştu.

MURAT TAYLAN'DAN "TELE1" ÇAĞRISI

Kanaldan istifa eden TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, "TELE1'in yayın akışı değiştirilerek fiilen kapatılmasına çok çabuk mu alıştık?" diye sordu.

Taylan, "Hukuksuzluğun diz boyu her yerde karşımızda olduğuna şüphe yok. Daha çok bireysel özgürlük ihlalleriyle sıradanlaşan bu hukuk dışı dönemde bir televizyon kanalına tamamen hukuk dışı, uydurulamamış gerekçelerle el konulması yeni evreye geçildiğini gösteriyor. Bu süreçte hala kanalımızı geri alma şansımız var" dedi.

"TELE1 İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTELİM"

Çağrı yapan Taylan, "Türkiye'de tüm muhalif görüşlerin bir biçimde kendisini ifade imkanı bulduğu Tele1 için sesimizi yükseltelim. Ülkenin tüm muhalefet yapılarını 'sıra kim de' diye sormak yerine hakkımızı savunmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Murat Taylan'ın paylaşımı şöyle:

"Tele1'i geri istiyoruz!

24 Ekim de kayyım atanan Türkiye'nin özgün ve özgür televizyon kanalı Tele1'in yayın akışı değiştirilerek fiilen kapatılmasına çok çabuk mu alıştık?

Hukuksuzluğun diz boyu her yerde karşımızda olduğuna şüphe yok. Daha çok bireysel özgürlük ihlalleriyle sıradanlaşan bu hukuk dışı dönemde bir televizyon kanalına tamamen hukuk dışı, uydurulamamış gerekçelerle el konulması yeni evreye geçildiğini gösteriyor. Bu süreçte hala kanalımızı geri alma şansımız var.

Türkiye'de tüm muhalif görüşlerin bir biçimde kendisini ifade imkanı bulduğu Tele1 için sesimizi yükseltelim.

Ülkenin tüm muhalefet yapılarını "sıra kim de" diye sormak yerine hakkımızı savunmaya çağırıyoruz.

Tele1'i geri istiyoruz!"