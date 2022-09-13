Murat Yetkin'den adaylık yorumu: 'Akşener'in ve Demirtaş'ın son beyanları muhalefet adayının Kılıçdaroğlu olacağına işaret ediyor'

13 Eylül 2022 Salı, 14:40

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü "Erdoğan’a rakip Kılıçdaroğlu gibi; iş, ilanına kaldı" başlık yazısında muhalefetin Cumhurbaşkanlığı için çıkaracak adaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkin, "Hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hem de HDP’nin önceki eş-başkanı Selahattin Demirtaş’ın 13 Eylül beyanlarından 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak rakibin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemek mümkün" dedi.

Öte yandan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'na 'açık destek' verdiğini ifade eden Yetkin, Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu için dediği ifadeleri paylaştı:

"Böylesine kamplaşmış toplumlarda, her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir"

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"AKŞENER’İN SÖZLERİNDE..."

Yetkin, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Akşener’in Fox’taki ifadesine göre Kılıçdaroğlu 2 Ekim’deki altılı öasa toplantısından önce diğer beş liderle de birer kere daha görüşecek.

Muhalefetin ortak adayının Kılıçdaroğlu olması halinde -sadece HDP değil, bir kısım muhafazakâr- Kürt seçmenden oy alma sıkıntısının olmadığı görülüyor. Üstelik öyle HDP ile görüşme, ortak aday açıklamalarına filan da ihtiyaç olmadan. Ayrıca madem Hürriyet’te Abdülkadir Selvi’nin sık sık yazdığı gibi AK Parti Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın karşısında rakip görmek istiyor, Kılıçdaroğlu çıkabilir. AK Parti’yi de bütün Diyanet imkânlarını kullanarak inancı, Alevi olması üzerinden hedef alma siyasetiyle baş başa bırakabilir.

Akşener’in sözlerinde bütün doğallığıyla söylenmiş gibi duran bir ifade daha var: 'Millet ittifakının adayı olacak.' Oysa stratejik önemde."

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