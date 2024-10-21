Murat Yetkin'den çok konuşulacak iddia: 'Yenidoğan çetesi operasyonu Fahrettin Koca'dan bile gizli tutuldu'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:20

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çeteye ilişkin soruşturma sürüyor.



Son olarak gazeteci-yazar Murat Yetkin, en az 12 bebeğin ölümüne yol açmakla suçlanan 'yenidoğan çetesine' ilişkin soruşturmanın 1.5 yıldır sadece dört kişi arasında büyük bir gizlilikle yürütüldüğünü ve dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da gizli tutulduğunu yazdı.

'KOCA’DAN GİZLİ TUTULUYOR'

Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Çeteleşme kuşkusu vardır ve içeriden sızıntı olup olmadığını bilmediklerinden incelemenin gizli yürütülmesine karar verirler; Memişoğlu ve başkomiser dışında, Hukuk Müşavirliğinden bir görevli ve soruşturma sırasında kanserden vefat eden Serdal Zelyut çalışmalarını gizli yürütür.

O aşamada gizli çalışmadan Bakan Koca dahi haberdar edilmez. 'Organize suç' olduğu kanısı üzerine araştırmayı teknik takip ile derinleştirmek amacıyla, araştırma savcılığa duyurulur. Yine gizliliği korumak amacıyla yazışmalar kâğıda dökülmez, şifreli elektronik ortamda yürütülür. Kimse kimseye güvenecek durumda değildir.

5 Mayıs 2023’ten itibaren soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Şube tarafından üstlenilir; Sağlık İl Müdürlüğünün işlevi, gerek duyulduğunda bilgi desteğiyle sınırlı hale gelir.

Eylül 2023’te, bir yandan savcılık ve emniyetin teknik takibi sürerken Sağlık İl Müdürlüğü denetimleri hızlandırır. Ama denetimlerden istenen sonuç elde edilememektedir. Daha sonradan denetimlere giden ekiplerden çeteye bilgi sızdığı iddiası ortaya çıkacaktır."