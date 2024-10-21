'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen hastanenin skandalları bitmiyor! 'Hiçbir şeyi ispatlayamazlar, raporu düzenleyen biziz'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:23

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:26

İfial yaratan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında, Özel Reyap Hastanesi’nde yaşanan bir ihmal daha ortaya çıktı. 34 yaşındaki Ayşe K., 2020 yılında doğum sancılarıyla hastaneye sevk edildikten sonra prematüre doğan oğlu Eymen Ali K.’nin, hastane personelinin ihmal ve yanlış tedavileri nedeniyle yüzde 90 engelli kaldığını iddia etti.

"ÇOCUĞUM AÇLIKTAN BENİ TIRMALIYORDU"

Anne Ayşe K., oğlu Eymen'in doğumundan itibaren hastane çalışanlarının ihmallerine tanık olduğunu söyledi. "Eymen’i 57 gün boyunca yoğun bakımda tuttular, hemşireler ilgisizdi ve çocuklar ağlayarak bakımsız halde bırakılıyordu. Çocuğum açlıktan beni tırmalıyordu," diyen Ayşe K., hastanenin uyguladığı yanlış tedavi sonucu oğlunun ciğerine mama kaçırıldığını ve akciğerlerinin kalıcı olarak zarar gördüğünü belirtti. Bu ihmaller sonucunda Eymen'in hayatı karardı.

"HİÇBİR ŞEY İSPATLAYAMAZLAR, RAPORULARI BİZ DÜZENLERİZ"

İçindeki kuşkunun hiç bitmediğini belirten Ayşe K. "Bir ara kontrole gittiğimde Fırat Sarı'nın bir telefon görüşmesine şahit olmuştum. Bir aile kendisinden şikayetçi olacakmış. Bunun üzerine konuştukları, 'Hiçbir şeyi ispatlayamazlar, raporu düzenleyen biziz. Çocuğun durumu ortada. Ellerinden geleni ardına koymasın, bizim de elimiz boş değil istediklerini yapabilirler' diye konuşmalarına şahit oldum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Kesinlikle diplomaları iptal edilmeli, bu insanlar asla içeriden çıkmamalı. Devlet hastanesine gitseydim, araştırma hastanesine gitseydim o an başka bir hastaneye gitmiş olsaydım, işini iyi yapan insanlar ile karşılaşmış olsaydım, Eymen daha farklı durumda olabilirdi" şeklinde konuştu.