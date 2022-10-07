Muratpaşa Belediye Başkanı'nın 'Çav Bella' paylaşımı üzerine İranlı kadınlardan teşekkür ziyareti
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, İranlı kadınlara, sosyal medya hesaplarından Farsça söylenen Çav Bella şarkısının videosunu paylaşarak verdiği dayanışma mesajına, İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği yönetimini oluşturan kadınlardan karşılık geldi. Dernek üyeleri, Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mahsa Amini'nin gözaltında şüpheli ölümü sonrası İranlı kadınlar için, Farsça söylenen Çav Bella şarkısının videosunu paylaşmıştı. Uysal'ın video ile verdiği dayanışma mesajına, İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği yönetimini oluşturan kadınlardan karşılık geldi. Dernek üyeleri, Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Tahran’da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ederken, Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da İranlı bir kadının Farsça seslendirdiği Çav Bella şarkısının videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Video, 200 binin üzerinde görüntülendi, binlerce beğeni ve yorum aldı.
İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği Başkanı Suzan Hariri ve yönetim kurulu üyeleri, gösterdiği dayanışma ve verdiği destekten dolayı Başkan Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkan Uysal, ziyarette, “Yaşanan olaylar, verilen mücadeleler, zamanın akışı bir kere daha bize Mustafa Kemal Atatürk’ün değerini, Anadolu aydınlanmasının ve Cumhuriyetimizin önemini hatırlatıyor. Ortadoğu’nun ortasında bizi aydınlıkla buluşturan tüm kahramanlarımıza, önderlerimize, haklarına sahip çıkan bütün kadınlara şükran borçluyuz. İranlı kadınların, şiddete ve haksızlığa karşı mücadele eden bütün kadınların, bütün insanlarını yanındayız” diye konuştu.
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