Muratpaşa Belediyesi’nden anlamlı karar

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 04:00

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, organ naklinde rekorlara imza atıp ismini tıp tarihine yazdıran Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın adını Çağlayan Mahallesi 2082-2091 sokak kesişiminde bulunan bir parka verdi. Karar belediyenin haziran ayı olağan meclis toplantısında alındı. Türkiye’de ilk doku uyumsuz böbrek nakli, ilk kan grubu uyumsuz böbrek nakli, aynı anda baypas ve böbrek nakli, ilk böbrek-pankreas nakli programı ve Antalya’da ilk kadavra vericili ve canlı vericili karaciğer naklini yapan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede 1 Şubat’ta 61 yaşındayken yaşamını yitirdi.