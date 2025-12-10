Muş Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu’nda gıda zehirlenmesi: Vakalar, bağımsız bir soruşturmayla incelenmeli

Eğitim-Sen'den, Muş Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu’nda son kullanma tarihi geçmiş gıdalar nedeniyle yaklaşık 100 öğrencinin zehirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, zehirlenme sonrası durumu protesto eden öğrencilerin, "yurttan atılmakla" tehdit edildiği belirtildi.

Yaşananların "yalnızca bir ihmal değil, kamusal sorumluluğun, insan sağlığının ve gençlerin yaşam hakkının hiçe sayılması" olduğu kaydedilen açıklamada, olayın "münferit olmadığı" vurgulanarak, son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanındaki KYK yurtlarında bozuk yemekler, hijyensiz koşullar ve keyfi uygulamalar nedeniyle çok sayıda öğrencinin hastanelik olduğu aktarıldı.

Bu vakaların "sistematik bir denetimsizlik ve cezasızlık düzeninin ürünü" olduğu kaydedilen açıklamada, KYK yurtlarının öğrencilerin güvenle barınması ve beslenmesi gereken kamusal alanlar olduğuna işaret edildi. Mevcut yönetim anlayışının bu alanları "kar hırsının, yandaş ihalelerin ve keyfi idareciliğin laboratuvarına dönüştürdüğü" savunulan açıklamada, devletin görevinin, öğrencilerin sağlığını korumak, barınma ve beslenme haklarını güvence altına almak olduğu belirtildi.

''SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALI''

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün gelinen noktada bu haklar, piyasa mantığının ve liyakatsiz kadroların elinde çürümektedir. Öğrencilerin yaşam hakkını hiçe sayan, zehirli gıdalarla besleyen, sesini çıkaranı tehdit eden hiçbir yönetim görevde kalamaz. KYK ve bağlı yurtlarda yaşanan zehirlenme vakaları, bağımsız bir soruşturmayla incelenmeli ve sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır.

Öğrencilerin barınma ve beslenme hakları kamusal, sağlıklı ve güvenli koşullarda yeniden düzenlenmelidir. Protesto eden öğrenciler üzerindeki baskı ve tehditler sona erdirilmeli, demokratik haklarını kullanan öğrencilere yönelik soruşturma ve cezalandırmalar durdurulmalıdır. Eğitimi, barınmayı ve yaşamı, piyasanın insafına terk eden bu düzen değişene kadar; herkes için kamusal, demokratik, bilimsel ve güvenli bir eğitim hakkı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."