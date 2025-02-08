Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu: 'Cumhurbaşkanı adayını bize sormayacaklar'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:44

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:44

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) aday belirleme sürecine ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “CHP, kendi içerisinde adayı belirleyecek, diğer muhalefete sormayacaklar. Bir adam belirleyecekler DEM'e soracaklar, bize sormayacaklar” dedi.

DERVİŞOĞLU: BİR ADAM BELİRLEYECEKLER DEM'E SORACAKLAR, BİZE SORMAYACAKLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile başlayan ‘ön seçim’ sürecine ilişkin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, isimleri ön plana çıkmıştı.

İki isim arasında kim seçilecek tartışmaları sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir İl Divan Toplantısı'nda, “CHP, kendi içerisinde adayı belirleyecek, diğer muhalefete sormayacaklar. Bir adam belirleyecekler DEM'e soracaklar, bize sormayacaklar” çıkışında bulunarak eleştiride bulundu.

“'UĞURLAR OLSUN ERDOĞAN' DEMEK LAZIM

Dervişoğlu ayrıca Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun şimdiden ‘erken seçim’ çıkışında bulunmasına Erdoğan üzerinden yanıt verdi.

Dervişoğlu, “Muhalefetin görevi Erdoğan'ı bir kez daha aday göstermek değildir. Anayasayı değiştirmeyeceğiz. Bu mecliste senin aday olmanı sağlayacak, erken seçim kararını çıkartmayacağız. 'Uğurlar olsun Erdoğan' demek lazım” ifadelerini kullandı. Siyasi partilileri uyaran Dervişoğlu, “Bütün siyasi partililerini uyarıyorum. Sağcı, solcu ile birleşmeli, alevi ve suni birleşmeli, bu birliktelik ve beraberlikle geçer” dedi.