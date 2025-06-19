Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ'dan 'ortaklık' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Özdağ ortak basın açıklama bulundu. Türkiye'nin meselelerine dair bir görüşme yaptıklarını söyleyen Dervişoğlu, görüşmelerin süreceğini söyledi.

Dervişoğlu, "Bu görüşmelerde partilerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletin talep ve beklentilerine cevap verecek şekilde büyük Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir biçimde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik. Sözlerim aslında üzerinde değerlendirme yapmaya elverişlidir. Müsaade edin o değerlendirmeyi önümüzdeki süreçte kendi aramızda yapalım" dedi.

Ümit Özdağ ise burada yaptığı konuşmada ilk siyasi parti ziyaretini desteklerinden dolayı İYİ Parti'ye yaptığını söyledi. Son günlerdeki Talat Paşa tartışmalarına ilişkin konuşan Özdağ, yarın saat 11.00'da Ankara'da Talat Paşa heykelinin önünde saygı duruşunda bulunacağını söyledi.

İKTİDARA GÖÇ UYARISI

İsrail ve İran çatışmaları üzerinden olası bir göç dalgası ihtimaline yönelik sorulan bir soruya yanıt veren Özdağ, "Türkiye yeterince göç almış bir ülke. Daha fazla göçe ihtiyaç duymaz. Mevcut olanların ülkelerine dönmesi süreci şekillendirilmeli. İran'da rejimin yıkılmasıyla sonuçlanacak ve belki de iç savaşı tetikleyecek sürece evrilme ihtimali var. Bundan dolayı iktidarı bunu göz önüne alarak şimdiden sınırda gereken önlemleri alması gerektiği konusunda uyarmayı gerekli hissediyorum" ifadelerini kullandı.