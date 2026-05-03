Müsavat Dervişoğlu'ndan 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü mesajı: '180 ülkeden 163'üncü sırada olmak, Türkiye'ye yakışmıyor'

3.05.2026 13:29:00
ANKA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü sırada olmak, Türkiye'ye yakışmıyor. Dünya Basın Özgürlüğü Günü bize bu acı gerçeği hatırlatıyor. Özgür Basın, milletin haber alma hakkı ve gerçek bir demokrasi için şarttır. Mesleğini hakkı ve onuru ile yapan gazetecileri selamlıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''GAZETECİLERİ SELAMLIYORUM''

