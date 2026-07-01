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Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'askeri hastane' yanıtı: 'Günaydın derler buna, Üsküdar'da sabah oldu'

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'askeri hastane' yanıtı: 'Günaydın derler buna, Üsküdar'da sabah oldu'

1.07.2026 16:48:00
Güncellenme:
ANKA
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Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'askeri hastane' yanıtı: 'Günaydın derler buna, Üsküdar'da sabah oldu'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Askeri hastaneler açılmalı" çıkışına yanıt verdi. Dervişoğlu, "Hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından ya reddedildi ya da Meclis gündemine getirilmedi. Yaptığınız hatayı düzelterek alkış alamazsınız. Günaydın derler buna" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında askeri hastanelerinin yeniden açılması gerektiğini ifade etti. NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılmasının "hayati değerde" olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Bahçeli'nin 'askeri hastaneler açılmalı' önerisine yanıt verdi.

"YA REDDEDİLDİ YA DA GÜNDEME GETİRİLMEDİ"

Partisinin grup toplantısı kapsamında TBMM'de konuşan Dervişoğlu, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak NATO Zirvesi'ne yönelik alınan önlemlere tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Türkiye'nin itibarı boyanan duvarlarla, kapatılan yollarla, susturulan gazetecilerle ölçülmez. Türkiye'nin itibarı, hukukunun güvenilirliğiyle, kurumlarının ciddiyetiyle ve dış politikasının tutarlılığıyla ölçülür"  dedi.

Dervişoğlu, Bahçeli'nin konuşmasını ise şöyle değerlendirdi:

"Madem NATO konuşuyoruz, o halde milletimize NATO ülkeleri içindeki yerimizi de açıkça söyleyelim. Hayaller, yol kenarına dizilen teneke boyalı panolar, gerçeklerse, o panoların ardındaki gecekondular. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahiptir. Ama NATO üyeleri içinde askeri hastaneleri olmayan tek ülkedir. Bunun da müsebbibi bu iktidardır. Şimdi çıkıp koalisyonun minik ortağı 'askeri hastaneleri kapatmak hataydı, yeniden açılmalı' diyor.

İYİ Parti olarak, hem 27. Hem de 28. dönemde defalarca önerge verdik. Askeri hastanelerin kapatılmasının mahsurlarına işaret ettik. Hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından ya reddedildi ya da Meclis gündemine getirilmedi. Yaptığınız hatayı düzelterek alkış alamazsınız. Günaydın derler buna. Üsküdar'da sabah oldu. Biz de, sabah-ı şerifleriniz hayrolsun, şerler defolsun, hayırlar fetholsun diyoruz."

İlgili Konular: #Bahçeli #Müsavat Dervişoğlu

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